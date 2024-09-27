iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

S1mple прокомментировал свое возвращение в Counter Strike

Украинец перебрался в Falcons.
Сегодня, 15:04
Александр
Александр "S1mple" Костылев / HLTV

Украинский известный киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев прокомментировал свое возвращение на сцену Counter Strike.

По словам Костылева, он ставил себе цель сыграть на шанхайском «мэйджоре».

"Пришло время возвращаться на LAN, я с самого начала ставил себе цель сыграть на Shanghai Major.

Я очень счастлив, что у нас будут официальные игры, прежде чем мы сможем сыграть на главном турнире этого года. Спасибо за возможность Falcons и NAVI.

Увидимся, болельщики. Я выложусь на 100%, чтобы не разочаровать вас", - написал Александр.

Напомним, S1mple перебрался в Falcons на правах аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Александр s1mple Костылев counter strike

Статьи по теме

S1mple присоединится на правах аренды к Falcons S1mple присоединится на правах аренды к Falcons
NaVi обыграли G2: онлайн-трансляция гранд-финала BLAST Premier Fall Final 2024 NaVi обыграли G2: онлайн-трансляция гранд-финала BLAST Premier Fall Final 2024
Обновленный ростер NaVi стартует на квалификации DreamLeague Season 24 Обновленный ростер NaVi стартует на квалификации DreamLeague Season 24
В новый ростер NaVi вернулся легендарный капитан команды В новый ростер NaVi вернулся легендарный капитан команды
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа15:45
Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие
Киберспорт15:04
S1mple прокомментировал свое возвращение в Counter Strike
Украина14:59
Ассистент экс-тренера сборной Украины "неожиданно умер" в возрасте 59 лет
Европа14:33
Ультрас Дженоа Малиновского подрались с фанатами принципиального соперника и полицией после вылета из Кубка
Украина14:17
Игрок Ингульца: До последнего не верил, что президент клуба пойдет на снятие с чемпионата
Киберспорт14:02
S1mple присоединится на правах аренды к Falcons
Европа13:40
Мудрик принял решение относительно своего будущего - источник
Бокс13:33
"Я устрою рок-н-ролл": Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншу с Усиком
Европа12:39
Игроки Баварии поупражнялись в традиционном для Октоберфеста занятии
Европа12:29
Челси летом пытался приобрести лидера Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK