S1mple прокомментировал свое возвращение в Counter Strike

Украинский известный киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев прокомментировал свое возвращение на сцену Counter Strike.

По словам Костылева, он ставил себе цель сыграть на шанхайском «мэйджоре».

"Пришло время возвращаться на LAN, я с самого начала ставил себе цель сыграть на Shanghai Major.

Я очень счастлив, что у нас будут официальные игры, прежде чем мы сможем сыграть на главном турнире этого года. Спасибо за возможность Falcons и NAVI.

Увидимся, болельщики. Я выложусь на 100%, чтобы не разочаровать вас", - написал Александр.

Напомним, S1mple перебрался в Falcons на правах аренды.

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