S1mple прокомментировал свое возвращение в Counter Strike
Украинец перебрался в Falcons.
Украинский известный киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев прокомментировал свое возвращение на сцену Counter Strike.
По словам Костылева, он ставил себе цель сыграть на шанхайском «мэйджоре».
"Пришло время возвращаться на LAN, я с самого начала ставил себе цель сыграть на Shanghai Major.
Я очень счастлив, что у нас будут официальные игры, прежде чем мы сможем сыграть на главном турнире этого года. Спасибо за возможность Falcons и NAVI.
Увидимся, болельщики. Я выложусь на 100%, чтобы не разочаровать вас", - написал Александр.
Напомним, S1mple перебрался в Falcons на правах аренды.
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