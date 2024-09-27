S1mple присоединится на правах аренды к Falcons

Украинская легенда Counter Strike Александр «S1mple» Костылев может вернуться на большую киберспортивную сцену.

Как сообщает HLTV, Костылев может присоединиться к Falcons на правах аренды. Срок соглашения остается неизвестен.

Отмечается, что Александр должен заменить в стане саудовского коллектива Альваро "SunPayes" Гарсию, который не показывает хороших результатов в последнее время, хотя, в прошлом году в топ-20 лучших игроков по версии HLTV.

Стоит сказать, что "S1mple" сыграл только один матч на профессиональной киберспортивной арене с момента обновления до Counter Strike 2. За тех самых Falcons он вышел на замену в поединке против Metzisport

С 2016 по 2023 год украинец выступал за NaVi, а в прошлом году объявил об инактиве.

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