S1mple проведет первый матч в Counter Strike 2: онлайн-трансляция

В среду, 6 марта, стартует турнир BLAST Premier: Spring Showdown. В рамках первого соревновательного дня свой поединок провет коллектив из Саудовской Аравии Falcons.

В составе команды выступит украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев, который был арендован у Natus Vincere. Для Александра это будет первый официальный матч на турнире по CS 2.

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Соперником Falcons будет шведская команда Metizport. Начало матча в 21:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Falcons - Metizport:

Ранее S1mple оценил свой переход в Falcons.

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