Лучший игрок в истории CS сравнил себя с Агуэро после победы NaVi на "мажоре"

В ночь на понедельник, 1 апреля, состоялся финальный поединок первого в истории "мажора" по CS2 Major Copenhagen 2024.

В главном матче всего турнира украинская киберспортивная организация Natus Vincere одолела европейцев из FaZe Clan со счетом 2:1.

За матчем внимательно следил бывший снайпер "Рожденных побеждать" Александр s1mple Костылев, который был официально заявлен за NaVi на турнир в качестве запасного.

Лучший игрок CS:GO по версии портала HLTV.org по итогам 2018, 2021 и 2022 годов иронично сравнил себя с Серхио Агуэро, который праздновал вместе со сборной Аргентины победу на чемпионате мира 2022 года.

"Что ж, по сути, я чемпион "мажора" по CS2, отлично себя чувствую. А если серьезно, то я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ этим ростером, многие ЛЮДИ сомневались в них, но они доказали, на что они способны, не только команда, но и организация в целом, снова", - написал Александр в социальных сетях, прикрепив фото Агуэро.

So basically I’m CS2 major champion, feels great to be stand in, fr I’m SO PROUD of this roster, a lot PEOPLE doubted them but they proved what they are capable of, not only team but whole organization, once again 🥹#NAVINATION pic.twitter.com/Fd19kK6LLQ