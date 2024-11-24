iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Парма - Аталанта 1:3: обзор матча и результат игры 23.11.2024

Бергамаски в очередном матче национального первенства обыграли в гостях Парму.
Сегодня, 00:18
Аталанта обыграла Парму / Getty Images
Аталанта обыграла Парму / Getty Images

В субботу, 23 ноября, Парма принимала на своем поле Аталанту в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Команда Джан Пьеро Гасперини довела свою победную серию в чемпионате уже до семи поединков, обыграв пармезанцев со счетом 3:1.

Матео Ретеги вывел Аталанту вперед уже на четвертой минуте встречи, а вскоре отличился Адемола Лукман, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Все же еще до перерыва бергамаски удвоили свое преимущество усилиями Эдерсона.

В начале второго тайма Парма смогла отквитать один мяч благодаря результативному удару Маттео Канчелльери. На 72-й минуте Лукману снова удалось забить, но снова гол не был засчитан из-за положения вне игры. Тем не менее уже через три минуты нападающий Аталанты с третьей попытки добился своего, установив окончательный результат поединка.

Читай также: Милан и Ювентус не смогли определить сильнейшего

Эта победа позволила Аталанте с 28 очками возглавить турнирную таблицу Серии А. Бергамаски имеют равное количество баллов с Интером, но опережают миланцев по дополнительным показателям. Парма с 12 пунктами расположилась на 13-й позиции.

Статистика матча Парма - Аталанта 13-го тура чемпионата Италии

Парма - Аталанта 1:3

Голы: Канчелльери, 49 - Ретеги, 4, Эдерсон, 39, Лукман, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 2.98
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 2 - 5
Фолы: 6 - 8

Парма: Судзуки - Кулибали (Эйно, 71), Дельпрато, Балог, Валери - Эстевес (Алмквист, 71), Зом - Ман, Канчелльери (Шарпентье, 82), Бенедичак (Михейле, 46) - Бонни (Хаж Мохамед, 71).

Аталанта: Карнезекки - Толой (Скальвини, 82), Хин, Коссунну - Белланова (Куадрадо, 70), де Рон, Эдерсон, Руджери - Пашалич (Де Кетеларе, 55) - Ретеги (Брешианини, 55), Лукман (Самарджич, 82).

Предупреждения: Руджери, де Рон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта чемпионат Италии Парма Серия А

Статьи по теме

Милан и Ювентус не смогли определить сильнейшего Милан и Ювентус не смогли определить сильнейшего
Интер уверенно разобрался в гостях с Вероной Интер уверенно разобрался в гостях с Вероной
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Игрок Тоттенхэма - о дубле Ман Сити в свой День рождения: Я запомню это надолго Игрок Тоттенхэма - о дубле Ман Сити в свой День рождения: Я запомню это надолго
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Милан - Ювентус, матчи Челси, Арсенала, Барселоны, Интера, Байера и игры УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс01:01
Бокс: расписание боев
Европа00:59
Игрок Тоттенхэма - о дубле Ман Сити в свой День рождения: Я запомню это надолго
Бокс00:58
Захожий сенсационно потерпел первое поражение в карьере и потерял титул EBU
Европа00:37
Симеоне установил рекорд Ла Лиги
Европа00:18
Аталанта возглавила Серию А, одержав седьмую подряд победу в чемпионате
Вчера, 23:59
Европа23:59
Барселона в меньшинстве упустила победу над Сельтой
Бокс23:38
"Пояса снова будут моими": Фьюри сделал громкое обещание перед реваншем с Усиком
Европа23:34
Манчестер Сити повторил антирекорд почти 80-летней давности
Европа23:04
"Категорически нет": Гвардиола рассказал, готов ли подать в отставку
Другие страны22:56
MSN в деле: Месси, Суарес и Неймар воссоединились, чтобы поиграть в футбольный симулятор
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK