Парма - Аталанта 1:3: обзор матча и результат игры 23.11.2024

В субботу, 23 ноября, Парма принимала на своем поле Аталанту в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Команда Джан Пьеро Гасперини довела свою победную серию в чемпионате уже до семи поединков, обыграв пармезанцев со счетом 3:1.

Матео Ретеги вывел Аталанту вперед уже на четвертой минуте встречи, а вскоре отличился Адемола Лукман, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Все же еще до перерыва бергамаски удвоили свое преимущество усилиями Эдерсона.

В начале второго тайма Парма смогла отквитать один мяч благодаря результативному удару Маттео Канчелльери. На 72-й минуте Лукману снова удалось забить, но снова гол не был засчитан из-за положения вне игры. Тем не менее уже через три минуты нападающий Аталанты с третьей попытки добился своего, установив окончательный результат поединка.

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Эта победа позволила Аталанте с 28 очками возглавить турнирную таблицу Серии А. Бергамаски имеют равное количество баллов с Интером, но опережают миланцев по дополнительным показателям. Парма с 12 пунктами расположилась на 13-й позиции.

Статистика матча Парма - Аталанта 13-го тура чемпионата Италии

Парма - Аталанта 1:3

Голы: Канчелльери, 49 - Ретеги, 4, Эдерсон, 39, Лукман, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 2.98

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 2 - 5

Фолы: 6 - 8

Парма: Судзуки - Кулибали (Эйно, 71), Дельпрато, Балог, Валери - Эстевес (Алмквист, 71), Зом - Ман, Канчелльери (Шарпентье, 82), Бенедичак (Михейле, 46) - Бонни (Хаж Мохамед, 71).

Аталанта: Карнезекки - Толой (Скальвини, 82), Хин, Коссунну - Белланова (Куадрадо, 70), де Рон, Эдерсон, Руджери - Пашалич (Де Кетеларе, 55) - Ретеги (Брешианини, 55), Лукман (Самарджич, 82).

Предупреждения: Руджери, де Рон.

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