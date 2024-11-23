Милан - Ювентус 0:0: обзор матча и результат игры 23.11.2024

В субботу, 23 ноября, Милан принимал на своем поле Ювентус в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

Команды Паулу Фонсеки и Тьяго Мотты не смогли определись победителя в противостоянии, завершив его нулевой ничьей.

Читай также: Интер уверенно разобрался в гостях с Вероной

Несмотря на вывеску матча, соперники выдали невзрачный поединок с минимумом моментов, а за все отведенное время игры сумели нанести аж три удара в створ ворот с перевесом в пользу "бьянконери". Воспользоваться возможностью в домашней встрече сократить отставание от соперника в турнирной таблице "россонери" не смогли.

На данный момент Ювентус с 25 очками занимает шестое место в чемпионате. Милан идет следом, имея в своем активе 19 баллов и сыграв на один матч меньше.

Статистика матча Милан - Ювентус 13-го тура чемпионата Италии

Милан - Ювентус 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.29 - 0.45

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 6 - 7

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 2 - 4

Фолы: 9 - 12

Милан: Меньян - Роял (Калабрия, 84), Габбия (Павлович, 84), Тиав, Эрнандес - Фофана, Рейндерс - Муса (Чуквуэзе, 84), Лофтус-Чик (Пулишич, 70), Леау - Мората.

Ювентус: Ди Грегорио - Савона (Данило, 90+1), Гатти, Калулу, Камбязо - Локателли, Тюрам - Йилдиз (Мбангула, 90+1), Копмейнерс, Консейсау (Веа, 80) - Маккенни (Фаджоли, 80) .

Предупреждения: Леау, Роял, Фофана - Гатти, Локателли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!