iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан - Ювентус 0:0: обзор матча и результат игры 23.11.2024

"Россонери" и "бьянконери" завершили противостояние закономерной безголевой ничьей.
Сегодня, 21:05
Милан и Ювентус сыграли вничью / Getty Images
Милан и Ювентус сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 23 ноября, Милан принимал на своем поле Ювентус в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

Команды Паулу Фонсеки и Тьяго Мотты не смогли определись победителя в противостоянии, завершив его нулевой ничьей.

Читай также: Интер уверенно разобрался в гостях с Вероной

Несмотря на вывеску матча, соперники выдали невзрачный поединок с минимумом моментов, а за все отведенное время игры сумели нанести аж три удара в створ ворот с перевесом в пользу "бьянконери". Воспользоваться возможностью в домашней встрече сократить отставание от соперника в турнирной таблице "россонери" не смогли.

На данный момент Ювентус с 25 очками занимает шестое место в чемпионате. Милан идет следом, имея в своем активе 19 баллов и сыграв на один матч меньше.

Статистика матча Милан - Ювентус 13-го тура чемпионата Италии

Милан - Ювентус 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.29 - 0.45
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 2 - 4
Фолы: 9 - 12

Милан: Меньян - Роял (Калабрия, 84), Габбия (Павлович, 84), Тиав, Эрнандес - Фофана, Рейндерс - Муса (Чуквуэзе, 84), Лофтус-Чик (Пулишич, 70), Леау - Мората.

Ювентус: Ди Грегорио - Савона (Данило, 90+1), Гатти, Калулу, Камбязо - Локателли, Тюрам - Йилдиз (Мбангула, 90+1), Копмейнерс, Консейсау (Веа, 80) - Маккенни (Фаджоли, 80) .

Предупреждения: Леау, Роял, Фофана - Гатти, Локателли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан чемпионат Италии Серия А

Статьи по теме

Интер уверенно разобрался в гостях с Вероной Интер уверенно разобрался в гостях с Вероной
Ювентус намерен вернуть в Италию нападающего Байера Ювентус намерен вернуть в Италию нападающего Байера
Малиновский обратился к уволенному из Дженоа главному тренеру Малиновский обратился к уволенному из Дженоа главному тренеру
Манчестер Сити проиграл в пятом матче подряд, разгромно уступив Тоттенхэму Манчестер Сити проиграл в пятом матче подряд, разгромно уступив Тоттенхэму
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Милан - Ювентус, матчи Челси, Арсенала, Барселоны, Интера, Байера и игры УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа21:37
Манчестер Сити проиграл в пятом матче подряд, разгромно уступив Тоттенхэму
Европа21:05
Милан и Ювентус не смогли определить сильнейшего
Европа20:53
Вундеркинд Арсенала повторил достижение одной из легенд клуба
Сборные20:35
Сборная Украины потерпела третье подряд поражение в квалификации Евробаскета-2025
Украина20:09
Шахтер несмотря на незабитый пенальти "переехал" Ингулец
Теннис19:58
Синнер вывел Италию в финал Кубка Дэвиса
Украина19:50
Сын экс-игрока Динамо прокомментировал свой дебют за клуб
Европа19:12
Эвертон Миколенко в большинстве не победил Брентфорд Ярмолюка, Борнмут в большинстве проиграл Брайтону
Европа19:08
Арсенал с Зинченко разгромил Ноттингем Форест
Европа18:41
Цыганков впервые после травмы попал в заявку Жироны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK