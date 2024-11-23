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Верона - Интер 0:5: обзор матча и результат игры 23.11.2024

"Нерадзурри" еще в первом тайме уничтожили соперника, забив пять безответных мячей.
Сегодня, 17:58
Интер разгромил Верону / Getty Images
Интер разгромил Верону / Getty Images

В субботу, 23 ноября, миланский Интер гостевым матчем с Вероной открывал 13-й тур итальянской Серии А.

Подопечные Симоне Индзаги не оставили шансов сопернику, обеспечив себе более чем убедительное преимущество в пять мячей еще до перерыва.

"Нерадзурри" вышли вперед на 17-й минуте матча, когда отличился Хоакин Корреа с передачи Маркуса Тюрама, а вскоре французский форвард забивал уже сам, оформив за три минуты дубль. На 31-й минуте встречи Стефан де Врей забил четвертый гол гостей, а под конец тайма Ян-Аурель Биссек добил хозяев поля.

Интер набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. Верона с 12 баллами идет на 14-й позиции.

Статистика матча Верона - Интер 13-го тура чемпионата Италии

Верона - Интер 0:5

Голы: Корреа, 17, Тюрам, 22, 25, Де Врей, 31, Биссек, 41

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 3.14
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 4 - 2
Фолы: 14 - 5

Верона: Монтипо - Давидович (Силва, 46), Маньяни, Данилюк - Чачуа, Сердар, Белаян, Брадарич (Гиларди, 46) - Харруи (Лазович, 46) - Москера (Сарр, 46), Тенгстедт (Суслов, 69).

Интер: Зоммер - Биссек, Ачерби (де Врей, 15), Бастони (Фраттези, 62) - Дармиан, Барелла (Зелински, 46), Асллани, Мхитарян, Аугусто (Бьюкенен, 74) - Корреа, Тюрам (Арнаутович, 62).

Предупреждения: Давидович, Белаян - Арнаутович.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верона чемпионат Италии Серия А Интер Милан

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