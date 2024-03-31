iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

NAVI – чемпионы первого в истории мажора по CS2 Major Copenhagen 2024!

В Копенгагене завершился исторический мейджор из Counter Strike 2.
Вчера, 23:36
HLTV
HLTV

В финальном матче главного турнира сезона по Counter Strike 2 встретились коллективы FaZe Clan и Natus Vincere.

Легендарный капитан "фейзов" Финн karrigan Андерсен удивил на этапе выбора карт, когда избрал своей Ancient, а не Nuke, который предполагали большинство экспертов.

Источник: HLTV

И, как показало время, это было не самое лучшее решение – игроки NaVi отыграли очень ровно и очень хорошо, почти не оставив шансов сопернику. Победа 13:9.

Но на своем выборе (здесь Рождении побеждать не удивили – Mirage) игроки украинского клуба опозорились – всего два выигранных раунда за всю карту в Гранд-финале мейджора.

Решающей картой стала Inferno. Старт на ней полностью был за NaVi, выигравшими первые семь раундов подряд, но к концу первой половины все же проиграли три "партии".

Источник: HLTV

После смены сторон NaVi выиграли пистолетку, а за ней и следующий раунд, выбив из FaZe экономику. Два раунда, которые оставалось забрать "желто-черным" они забрали с первой же попытки и стали чемпионами PGL CS2 Mayor Copenhagen 2024.

FaZe - NaVi 1:2 (9:13, 13:2, 3:13)

Ознакомиться со всем путем "рожденных побеждать" на турнире в Копенгагене, можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Natus Vincere

Статьи по теме

NaVi - чемпионы PGL CS2 Major Copenhagen NaVi - чемпионы PGL CS2 Major Copenhagen
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi сохранили свою позицию, Monte в шаге от вылета из ТОП-20 Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi сохранили свою позицию, Monte в шаге от вылета из ТОП-20
BLAST Premier Spring Showdown: Heroic уступили OG, Monte покинули турнир BLAST Premier Spring Showdown: Heroic уступили OG, Monte покинули турнир
S1mple выступит за Falcons на Premier: Spring Showdown 2024 S1mple выступит за Falcons на Premier: Spring Showdown 2024
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:51
Игрок NaVi отметил победу на "мажоре" фирменным празднованием Роналду
Киберспорт00:30
PGL Major Copenhagen 2024: NaVі стали чемпионами
Киберспорт00:20
NaVi - чемпионы PGL CS2 Major Copenhagen
Европа00:12
Реал с Луниным без проблем одолел Атлетик
Вчера, 23:59
Киберспорт23:59
JL – лучший игрок PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Европа23:53
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа23:49
Марсель в большинстве умудрился проиграть ПСЖ
Киберспорт23:36
NAVI – чемпионы первого в истории мажора по CS2 Major Copenhagen 2024!
Европа23:20
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Европа23:15
Игрок Рейнджерс стал самым результативным британским защитником в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK