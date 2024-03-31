NAVI – чемпионы первого в истории мажора по CS2 Major Copenhagen 2024!

В финальном матче главного турнира сезона по Counter Strike 2 встретились коллективы FaZe Clan и Natus Vincere.

Легендарный капитан "фейзов" Финн karrigan Андерсен удивил на этапе выбора карт, когда избрал своей Ancient, а не Nuke, который предполагали большинство экспертов.

Источник: HLTV

И, как показало время, это было не самое лучшее решение – игроки NaVi отыграли очень ровно и очень хорошо, почти не оставив шансов сопернику. Победа 13:9.

Но на своем выборе (здесь Рождении побеждать не удивили – Mirage) игроки украинского клуба опозорились – всего два выигранных раунда за всю карту в Гранд-финале мейджора.

Решающей картой стала Inferno. Старт на ней полностью был за NaVi, выигравшими первые семь раундов подряд, но к концу первой половины все же проиграли три "партии".

Источник: HLTV

После смены сторон NaVi выиграли пистолетку, а за ней и следующий раунд, выбив из FaZe экономику. Два раунда, которые оставалось забрать "желто-черным" они забрали с первой же попытки и стали чемпионами PGL CS2 Mayor Copenhagen 2024.

FaZe - NaVi 1:2 (9:13, 13:2, 3:13)

Ознакомиться со всем путем "рожденных побеждать" на турнире в Копенгагене, можно на нашем сайте.

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