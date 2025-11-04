NaVi выбыли с турнира IEM Chengdu 2025 после поражения от Heroic
Выступление подошло к концу.
NaVi во вторник, 4 ноября, на IEM Chengdu 2025 проиграла Heroic и покинула турнир.
Украинская команда уступила норвежцам со счётом 1:2 (Nuke - 13:8, Ancient - 8:13, Inferno - 8:13).
8:13 on Inferno - and that marks the end of our #IEM Chengdu 2025 run. GG WP, @heroicgg. #navination pic.twitter.com/oF5kv2WqoN— NAVI (@natusvincere) November 4, 2025
Состав NaVi: B1t, w0nderful, Aleksib, iM, Makazze, B1ad3 (тренер).
Состав Heroic: Nilo, Yxngstxr, Lnz, Alkaren, Xfl0ud, Tobiz (тренер).
Таким образом, NaVi завершила выступление на турнире, заняв 13–16-е место, в то время как Heroic вышла во второй раунд нижней сетки группы A.
Напомним, что игры проходят в формате BO3, а турнир продлится до 9 ноября.
