NaVi выбыли с турнира IEM Chengdu 2025 после поражения от Heroic

NaVi во вторник, 4 ноября, на IEM Chengdu 2025 проиграла Heroic и покинула турнир.

Украинская команда уступила норвежцам со счётом 1:2 (Nuke - 13:8, Ancient - 8:13, Inferno - 8:13).

Состав NaVi: B1t, w0nderful, Aleksib, iM, Makazze, B1ad3 (тренер).

Состав Heroic: Nilo, Yxngstxr, Lnz, Alkaren, Xfl0ud, Tobiz (тренер).

Таким образом, NaVi завершила выступление на турнире, заняв 13–16-е место, в то время как Heroic вышла во второй раунд нижней сетки группы A.

Напомним, что игры проходят в формате BO3, а турнир продлится до 9 ноября.

