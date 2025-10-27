Киберспортивный аналитик - о NaVi: "Когда все надежды потеряны, они дают достойный отпор кому угодно"
Киберспортивный аналитик Дункан Шилдс (Thorin) поделился своими мыслями в своем официальном аккаунте в X об игровой форме команды Natus Vincere в CS2.
"Команда, которая, кажется, застряла на месте, но может удивить всех и выйти в полуфинал или финал мейджора, — это NAVI", — написал аналитик.
"Их худшие матчи заставляют считать их безнадежными претендентами, но когда все надежды потеряны, они дают достойный отпор кому угодно".
The team that feels like they had stalled but could make a surprise semi or final run at the major is NAVI.— Thorin (@Thorin) October 25, 2025
Their worst matches make them look cooked as a contender, but then when all hope is gone they will give anyone a good series.
Напомним, что на последнем турнире Thunderpick World Championship 2025 команда Natus Vincere сумела дойти до финала, однако уступила бразильскому коллективу FURIA Esports со счетом 2:3.
