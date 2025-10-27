iSport.ua
Киберспортивный аналитик - о NaVi: "Когда все надежды потеряны, они дают достойный отпор кому угодно"

Cчитает, что NaVi могут выстрелить на мэйджоре.
Сегодня, 12:23       Автор: Валентина Чорноштан
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

Киберспортивный аналитик Дункан Шилдс (Thorin) поделился своими мыслями в своем официальном аккаунте в X об игровой форме команды Natus Vincere в CS2.

"Команда, которая, кажется, застряла на месте, но может удивить всех и выйти в полуфинал или финал мейджора, — это NAVI", — написал аналитик.

"Их худшие матчи заставляют считать их безнадежными претендентами, но когда все надежды потеряны, они дают достойный отпор кому угодно".

Напомним, что на последнем турнире Thunderpick World Championship 2025 команда Natus Vincere сумела дойти до финала, однако уступила бразильскому коллективу FURIA Esports со счетом 2:3.

