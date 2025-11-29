iSport.ua
NaVi выиграли еще один матч стартового дня второй стадии "мажора"

Хотя бразильцы оказали сопротивление.
Вчера, 21:06       Автор: Андрей Безуглый
NaVi / HLTV
В первый игровой день второй стадии StarLadder Budapest Major 2025 все команды традиционно проводят по два матча в формате "до победы на одной карте".

Украинский клуб Natus Vincere после победы над FlyQuest встретился с бразильцами из Imperial на карте Mirage.

Играя за защиту в первой половине, NaVi после того как счет стал 4:4, выиграли четыре раунда подряд, но столько же и проиграли вряд после смены сторон. При счете 10:10 украинский клуб выиграл важнейший полуэкономический раунд, после чего смог дожать оппонента.

Natus Vincere - Imperial 13:10

Уже завтра "рожденные побеждать" сыграют в матче за проход в третью стадию, соперник определится позже.

