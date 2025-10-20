NaVi позорно проиграли последнюю карту и финал в целом
Завершился финальный матч турнира Thunderpick World Championship 2025, в котором встретились украинский клуб Natus Vincere и представители Бразилии Furia.
На первой карте (Mirage) "рожденные побеждать" легко одержали победу со счетом 13:6, а на второй (Inferno) тоже стали победителями без особых проблем (13:9).
Но что было дальше, ребята вспоминать точно не захотят. На Nuke бразильцы хорошо сыграли за сторону защиты, а после смены сторон не отставали от NaVi, что и позволило им победить 13:8. На Dust2 украинская команда набрала еще меньше раундов - всего пять.
Но бенефисом ужаса стал Train. Здесь NaVi выиграли только ОДИН раунд за карту. FURIA — чемпионы Thunderpick World Championship 2025, они заработали $500,000, тогда как NAVI заработали $150,000.
Напомним, что ранее NaVi неожиданно вылетели с турнира и по другой дисциплине.
