NaVi позорно проиграли последнюю карту и финал в целом

Побеждали в решающем матче в две карты.

Завершился финальный матч турнира Thunderpick World Championship 2025, в котором встретились украинский клуб Natus Vincere и представители Бразилии Furia.

На первой карте (Mirage) "рожденные побеждать" легко одержали победу со счетом 13:6, а на второй (Inferno) тоже стали победителями без особых проблем (13:9).

Но что было дальше, ребята вспоминать точно не захотят. На Nuke бразильцы хорошо сыграли за сторону защиты, а после смены сторон не отставали от NaVi, что и позволило им победить 13:8. На Dust2 украинская команда набрала еще меньше раундов - всего пять.

Но бенефисом ужаса стал Train. Здесь NaVi выиграли только ОДИН раунд за карту. FURIA — чемпионы Thunderpick World Championship 2025, они заработали $500,000, тогда как NAVI заработали $150,000.

Напомним, что ранее NaVi неожиданно вылетели с турнира и по другой дисциплине.

