Украинские клубы получили серьезных соперников в первом раунде StarLadder Budapest Major 2025

NaVi стартуют в третьем раунде против фаворита.

Накануне завершился второй этап StarLadder Budapest Major 2025 по CS2, в последний день путевку в третий этап получила команда украинского клуба Passion UA.

Таким образом, в Третьем этапе сыграют сразу три украинских организации, которые уже получили своих соперников по первому матчу.

С кем сыграют украинские клубы?

15:00 Passion UA - G2

17:00 FURIA - Natus Vincere

17:00 B8 - Falcons

С расписанием и результатами всех матчей StarLadder Budapest Major 2025 можно ознакомиться на ISPORT.

