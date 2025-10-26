iSport.ua
Две украинские команды примут участие в DreamLeague Season 27 по Dota 2

Команды Зинченко и Natus Vincere пробились в основной этап DreamLeague 27.
Сегодня, 09:25       Автор: Валентина Чорноштан
NaVi / HLTV
В турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 примут участие сразу две украинские команды, а именно Natus Vincere и Passion UA.

По имеющейся информации, NAVI пробились на турнир через квалификацию для Западной Европы, а Passion UA, владельцем которого является футболист сборной Украины Александр Зинченко, получили своё место благодаря попаданию в топ-4 на DreamLeague Division 2 Season 1.

Отметим, что на предстоящем турнире украинские команды выступят в следующих составах:

Natus Vincere: gotthejuice, Niku, pma, Zayac, Riddys.

Passion UA: Crystallize, Moonlight, Batyuk, QBFY, kreker.

Добавим, что турнир пройдёт с 10 по 21 декабря в онлайн-формате. Организатором соревнования выступает ESL Gaming. В рамках этого чемпионата 24 коллектива разыгрывают между собой призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

