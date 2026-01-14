Monte обыграли NaVi в украинском дерби

В среду, 14 января, в рамках первого раунда закрытой квалификации турнира BLAST Bounty 2026 Season 1 по CS2 состоялось украинское дерби между Monte и NaVi.

Встреча проходила в формате best-of-3 и завершилась победой Monte со счетом 2:1 (Nuke - 11:13, Mirage - 13:11, Dust2 - 13:8).

Таким образом, Monte вышли во второй раунд отбора, где поборются за место в основной сетке турнира. NaVi вылетели из квалификации и не сыграют в основной стадии BLAST Bounty 2026 Season 1.

BLAST Bounty 2026 S1

Квалификация, первый раунд

Monte - NaVi 2:1 (Nuke - 11:13, Mirage - 13:11, Dust2 - 13:8)

Источник: HLTV.org

По результатам закрытой квалификации в основную сетку Bounty 2026 Season 1 выйдут восемь лучших команд из 32-х. Сам турнир состоится на Мальте с 22 по 25 января.

