iSport.ua
Русский Українська
Другие

Решафл NaVi признан лучшим в осеннем сезоне

Замена jL на Makazze вышла удачной.
Сегодня, 16:42       Автор: Андрей Безуглый
Дрин 
Дрин "Makazze" Шакири / HLTV

Портал HLTV представил список лучшим решафлом в осеннем сезоне Counter Strike 2.

Первое место рейтинга заняла украинская киберспортивная организация NaVi.

"Рожденые побеждать" были вынуждены заменить Юстинаса "jL" Лекавичуса, который ушел в инактив. Его место занял Дрин "Makazze" Шакири.

18-летний косовар быстро набрал форму и стал одним из лидеров коллектива.

Вместе с Шакири NaVi выиграли StarLadder StarSeries Fall 2025, а также входили в топ 3-4 Intel Extreme Masters Cologne 2025 и StarLadder Budapest Major 2025.

С рейтигом лучших игроков 2025 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter Strike 2

Статьи по теме

Команда Зинченко объявила об открытии академии Команда Зинченко объявила об открытии академии
NaVi завершили выступление на DreamLeague Season 27, уступив Xtreme Gaming NaVi завершили выступление на DreamLeague Season 27, уступив Xtreme Gaming
NaVi уступили FaZe в полуфинале StarLadder Budapest Major 2025 NaVi уступили FaZe в полуфинале StarLadder Budapest Major 2025
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: iM занял 19-ю строчку
просмотров

Последние новости

Бокс18:32
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
Формула 118:25
Инженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение
Европа17:45
Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы
Биатлон17:22
Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке
Киберспорт16:42
Решафл NaVi признан лучшим в осеннем сезоне
Европа15:55
"Куда катится мир?": Ширер раскритиковал отмену матчей в Boxing Day
Формула 115:07
Шумахер возглавил топ самых пилотов в истории Формулы-1
Формула 114:51
Петер Заубер рассказал, как сорвалась сделка с Льюисом Хэмилтоном
Европа14:32
Манчестер Юнайтед готовится к уходу Майну
Теннис14:27
Рафаэль Надаль признался, готов ли он стать тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK