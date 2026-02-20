NaVi вылетели с PGL Cluj-Napoca 2026

В четвертьфинале PGL Cluj-Napoca 2026 украинская команда Natus Vincere встретилась с MOUZ.

Ранее на групповой стадии "рожденные побеждать" уже проиграли европейскому коллективу. Однако и здесь не сумели взять реванш.

NaVi в плотной борьбе сумели взять первую карту (13:10 Ancient), однако на следующих двух разгромно уступили сопернику (4:13 Inferno, 6:13 Mirage).

Уже в полуфинале MOUZ встретятся с PARIVISION, а "рожденные побеждать" завершили свое выступление на турнире.

PGL Cluj-Napoca 2026. Четвертьфинал

Natus Vincere - MOUZ – 1:2 (13-10, 4-13, 6-13)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!