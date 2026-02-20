iSport.ua
Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ

Англичанин идет по стопам Уле Гуннара Сульшера.
Сегодня, 18:27       Автор: Антон Федорцив
Майкл Каррик / Getty Images
Майкл Каррик / Getty Images

Временный вождь английского Манчестер Юнайтед Майкл Каррик удачно начал работу с грандом. Молодой специалист стал фаворитом на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

Руководство МЮ раньше собиралось покинуть англичанина до конца сезона. Летом к рулю "красных дьяволов" должен был стать звездный тренер. В круг претендентов причислили Луиса Энрике, Томаса Тухеля и других.

Под руководством Каррика Манчестер Юнайтед набрал 13 очков в пяти турах Премьер-лиги. Манкуниацы поднялись в зону Лиги чемпионов. Временный менеджер улучшил атмосферу в команде и получил признание раздевалки.

