Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ

Временный вождь английского Манчестер Юнайтед Майкл Каррик удачно начал работу с грандом. Молодой специалист стал фаворитом на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

Руководство МЮ раньше собиралось покинуть англичанина до конца сезона. Летом к рулю "красных дьяволов" должен был стать звездный тренер. В круг претендентов причислили Луиса Энрике, Томаса Тухеля и других.

Под руководством Каррика Манчестер Юнайтед набрал 13 очков в пяти турах Премьер-лиги. Манкуниацы поднялись в зону Лиги чемпионов. Временный менеджер улучшил атмосферу в команде и получил признание раздевалки.

