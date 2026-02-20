iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Верес с камбэком одолел Полтаву

Команда Олега Шандрука оформила волевую победу.
Сегодня, 17:34       Автор: Антон Федорцив
Верес – Полтава / УПЛ
Верес – Полтава / УПЛ

Первый матч украинской Премьер-лиги после зимнего перерыва обернулся голепадом. Подопечные Павла Матвийченко ошеломили ровенчан быстрым голом. Это Марусич реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой.

Верес пытался ответить сразу, но выстрел Харатина прошел выше перекладины. Развития этот эпизод от хозяев не получил. Так что Полтава на 31-й минуте воспользовалась еще одним шансом – Сухоручко в два касания отправил мяч в угол.

Перед перерывом Галенков мог сделать счет разгромным. Впрочем, попал в голкипера ровенчан. Этот момент оказался ключевым. Уже в следующей атаке Вереса Ципот замкнул дальнюю штангу после углового.

На старте второго тайма давление Вереса привело к пенальти. К отметке подошел Харатин и уверенно переиграл Минчева. А дальше за дело взялся Ндукве. Первую возможность он упустил. А вот во второй замкнул прострел Шарая – 3:2!

В третьей трети поединка Полтава продемонстрировала много желания, но не отыгралась. Благодаря победе Верес поднялся на 9-е место в турнирной таблице (21 очко). Гости же остались последними (9 пунктов).

Статистика матча Верес – Полтава 17-го тура чемпионата Украины

Верес – Полтава – 3:2
Голы: Ципот, 45, Харатин, 50 (пенальти), Ндукве, 66 – Марусич, 7 (пенальти), Сухоручко, 31

Удары: 23 - 11
Удары в створ: 12 - 8
Угловые: 5 - 7
Фолы: 10 - 11

Верес: Горох – Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смеян – Бойко, Харатин (Клец, 71) – Шарай (Уэсли, 71), Гонсалвеш (Баия, 77) – Годя (Фабрисио, 71), Ндукве (Стень, 84)

Полтава: Минчев – Кононов, Веремиенко, Савенков, Коцюмака – Одарюк (Ухань, 83), Дорошенко (Пятов, 75), Даниленко (Плахтырь, 75), Галенков (Вивдич, 75) – Сухоручко (Кобзарь, 75), Марусич

Предупреждение: Галенков

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ полтава верес

Статьи по теме

Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион
Календарь Динамо: "бело-синие" закрыли сборы победой над РФШ Календарь Динамо: "бело-синие" закрыли сборы победой над РФШ
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал разгромил ХИТ на старте нового тура Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал разгромил ХИТ на старте нового тура

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Футзал19:15
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал разгромил ХИТ на старте нового тура
Европа18:58
Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ
Формула 118:48
Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах
Европа18:27
Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ
Киберспорт18:00
NaVi завершили победой выступление на DreamLeague Season 28
Украина17:34
Верес с камбэком одолел Полтаву
Киберспорт17:27
NaVi вылетели с PGL Cluj-Napoca 2026
Европа16:45
В Турции арестовали ряд руководителей клубов по делу о ставках
Европа16:10
Кристал Пэлас может уволить Гласнера после очередной критики клуба
Олимпийские игры15:50
Окипнюк занял десятое место в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK