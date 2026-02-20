Верес с камбэком одолел Полтаву

Первый матч украинской Премьер-лиги после зимнего перерыва обернулся голепадом. Подопечные Павла Матвийченко ошеломили ровенчан быстрым голом. Это Марусич реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой.

Верес пытался ответить сразу, но выстрел Харатина прошел выше перекладины. Развития этот эпизод от хозяев не получил. Так что Полтава на 31-й минуте воспользовалась еще одним шансом – Сухоручко в два касания отправил мяч в угол.

Перед перерывом Галенков мог сделать счет разгромным. Впрочем, попал в голкипера ровенчан. Этот момент оказался ключевым. Уже в следующей атаке Вереса Ципот замкнул дальнюю штангу после углового.

На старте второго тайма давление Вереса привело к пенальти. К отметке подошел Харатин и уверенно переиграл Минчева. А дальше за дело взялся Ндукве. Первую возможность он упустил. А вот во второй замкнул прострел Шарая – 3:2!

В третьей трети поединка Полтава продемонстрировала много желания, но не отыгралась. Благодаря победе Верес поднялся на 9-е место в турнирной таблице (21 очко). Гости же остались последними (9 пунктов).

Статистика матча Верес – Полтава 17-го тура чемпионата Украины

Верес – Полтава – 3:2

Голы: Ципот, 45, Харатин, 50 (пенальти), Ндукве, 66 – Марусич, 7 (пенальти), Сухоручко, 31

Удары: 23 - 11

Удары в створ: 12 - 8

Угловые: 5 - 7

Фолы: 10 - 11

Верес: Горох – Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смеян – Бойко, Харатин (Клец, 71) – Шарай (Уэсли, 71), Гонсалвеш (Баия, 77) – Годя (Фабрисио, 71), Ндукве (Стень, 84)

Полтава: Минчев – Кононов, Веремиенко, Савенков, Коцюмака – Одарюк (Ухань, 83), Дорошенко (Пятов, 75), Даниленко (Плахтырь, 75), Галенков (Вивдич, 75) – Сухоручко (Кобзарь, 75), Марусич

Предупреждение: Галенков

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!