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Манчестер Сити повторил антирекорд почти 80-летней давности

"Горожане" стали лишь вторым клубом, который сделал подобное.
Вчера, 23:34
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 13-го туру АПЛ Ман Сіті розгромно поступився Тоттенгему.

Як повідомляє OptaJoe, "містяни" повторили антирекорд Челсі, котрий був встановлений в березні 1956-го року. Манкуніанці стали лише другою командою із цим антидосягненням.

Колектив Пепа Гвардіоли програв 5 матчів поспіль у всіх турнірах у статусі діючого чемпіону, що до нього робили лише "сині".

Нагадаємо, що це не єдиний антирекорд, який був спричинений поразкою Тоттенгему. Гвардіола та Ман Сіті встановили цілу низку антидосягнень.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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