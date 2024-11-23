Манчестер Сити повторил антирекорд почти 80-летней давности

В рамках 13-го туру АПЛ Ман Сіті розгромно поступився Тоттенгему.

Як повідомляє OptaJoe, "містяни" повторили антирекорд Челсі, котрий був встановлений в березні 1956-го року. Манкуніанці стали лише другою командою із цим антидосягненням.

Колектив Пепа Гвардіоли програв 5 матчів поспіль у всіх турнірах у статусі діючого чемпіону, що до нього робили лише "сині".

Нагадаємо, що це не єдиний антирекорд, який був спричинений поразкою Тоттенгему. Гвардіола та Ман Сіті встановили цілу низку антидосягнень.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!