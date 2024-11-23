iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Разгромное поражение от Тоттенхэма стало причиной череды антирекордов Ман Сити и Гвардиолы

Дела у «горожан» в последнее время идут ужасно.
Вчера, 21:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках 13-го тура АПЛ Тоттенхэм уверенно переиграл Ман Сити, что повлекло ряд антидостижений «горожан» и их тренера Пепа Гвардиолы.

Рулевой манкунианцев впервые проиграл 5 матчей подряд в своей карьере и впервые уступил в трех играх АПЛ подряд.

Кроме того, Пеп впервые проиграл во главе Сити в 4+ мяча, играя дома, а это поражение стало самым крупным за последние 7 лет для Ман Сити независимо от места проведения матча.

Напоследок, стоит отметить, что Тоттенхэм завершил 52-матчевую домашнюю серию Сити из матчей без поражений.

Примечательно, что проигрышная серия «горожан» началась с матча против «шпор» в Кубке Лиги, который завершился со счетом 1:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Манчестер Сити

Статьи по теме

Манчестер Сити повторил антирекорд почти 80-летней давности Манчестер Сити повторил антирекорд почти 80-летней давности
"Категорически нет": Гвардиола рассказал, готов ли подать в отставку "Категорически нет": Гвардиола рассказал, готов ли подать в отставку
Манчестер Сити проиграл в пятом матче подряд, разгромно уступив Тоттенхэму Манчестер Сити проиграл в пятом матче подряд, разгромно уступив Тоттенхэму
Гвардиола заявил, что останется в клубе даже в случае его понижения Гвардиола заявил, что останется в клубе даже в случае его понижения
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Милан - Ювентус, матчи Челси, Арсенала, Барселоны, Интера, Байера и игры УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа00:37
Симеоне установил рекорд Ла Лиги
Европа00:18
Аталанта возглавила Серию А, одержав седьмую подряд победу в чемпионате
Вчера, 23:59
Европа23:59
Барселона в меньшинстве упустила победу над Сельтой
Бокс23:38
"Пояса снова будут моими": Фьюри сделал громкое обещание перед реваншем с Усиком
Европа23:34
Манчестер Сити повторил антирекорд почти 80-летней давности
Европа23:04
"Категорически нет": Гвардиола рассказал, готов ли подать в отставку
Другие страны22:56
MSN в деле: Месси, Суарес и Неймар воссоединились, чтобы поиграть в футбольный симулятор
Европа22:27
Цыганков получил неплохие оценки за первый матч после травмы
Европа21:59
Разгромное поражение от Тоттенхэма стало причиной череды антирекордов Ман Сити и Гвардиолы
Европа21:58
Цыганков вернулся на поле, а Жирона разгромила соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK