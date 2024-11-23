Разгромное поражение от Тоттенхэма стало причиной череды антирекордов Ман Сити и Гвардиолы

Дела у «горожан» в последнее время идут ужасно.

В рамках 13-го тура АПЛ Тоттенхэм уверенно переиграл Ман Сити, что повлекло ряд антидостижений «горожан» и их тренера Пепа Гвардиолы.

Рулевой манкунианцев впервые проиграл 5 матчей подряд в своей карьере и впервые уступил в трех играх АПЛ подряд.

Кроме того, Пеп впервые проиграл во главе Сити в 4+ мяча, играя дома, а это поражение стало самым крупным за последние 7 лет для Ман Сити независимо от места проведения матча.

Напоследок, стоит отметить, что Тоттенхэм завершил 52-матчевую домашнюю серию Сити из матчей без поражений.

Примечательно, что проигрышная серия «горожан» началась с матча против «шпор» в Кубке Лиги, который завершился со счетом 1:2.

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