Манчестер Сіті - Тоттенгем: Огляд та результат матчу АПЛ 23.11.2024

Пеп Гвардиола впервые в своей карьере имеет такую серию из поражений.

Манчестер Сити в рамках 13-го тура встретился на своем поле с Тоттенхэмом в надежде прервать свою беспроигрышную серию.

«Шпоры» также подошли в не самом лучшем состоянии к этой игре, имея двух травмированных основных центральных защитников, впрочем, именно они лучше начали поединок и уже на 17-ой минуте вышли вперед. Счет открыл Джеймс Мэддисон, у которого сегодня День рождения.

Позже именинник удвоил преимущество своей команды элегантно «перебросив» Эдерсона.

Во втором тайме Пеп Гвардиола попытался хоть немного улучшить ситуацию выходом Натана Аке, но уже через 7 минут после этого счет стал разгромным. Следующий гол забил Педро Порро.

После этого ситуация немного сместилась в пользу «горожан», они количественно имели большее количество моментов, однако, качественно гости все же еще преобладали.

У них были шансы делать счет 0:4,. Сперва «шпоры» вышли в контратаку 3 в 1, но Деян Кулусевски замешкался с принятием финального решения, а затем Педро Порро пробил в стойку после того, как переиграл Эдерсона.

Впрочем, свой четвертый гол лондонцы забили. Его автором стал Бреннан Джонсон, который переправил мёяч в сетку после прострела Тимо Вернера.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Тоттенхэм

Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4

Голы Мэддисон, 13, 20, Порро, 53, Джонсон, 90+3

xG 2.15 - 2.51

Удары: 23 - 9

Удары в створ ворот: 5 - 7

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