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Игрок Тоттенхэма - о дубле Ман Сити в свой День рождения: Я запомню это надолго

Джеймс Мэддисон доволен собой и своей командой.
Сегодня, 00:59
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон рассказал о своих эмоциях после дубля в ворота Ман Сити в свой День рождения.

По словам англичанина, свой нынешний праздник он запомнит надолго.

"Это день рождения, который я буду вспоминать с теплотой. Приехать сюда к чемпионам, так выступить и получить результат. Ты должен ценить такое, это нечасто бывает".

Мэддисон также похвалил и своих партнеров по команде, которые великолепно провели поединок против «горожан».

"Думаю, мы были великолепными. Это было все, что мы хотели показать. Мы были эффективными, мы резали углы, мы давили все время. Мы выдержали шторм, имели мужество и решимость и забили четыре блестящих гола", - сказал Джеймс.

Отметим, атакующий хавбек стал первым игроком Тоттенхэма с 2016 года, который забил на свой День рождения. 8 лет назад это удалось Кристиану Эриксену, который отличился в ворота Манчестер Сити.

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