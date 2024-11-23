MSN в деле: Месси, Суарес и Неймар воссоединились, чтобы поиграть в футбольный симулятор

Легендарное трио Барселоны снова было вместе на поле, но в виртуальной реальности.

Звездные экс-нападающие Барселоны Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар воссоединились и сыграли в футбольный симулятор eFootball.

Разработчик компьютерной игры компания Konami представила ролик, в котором собрала ныне двух футболистов Интер Майами и представителя Аль-Хиляля, воссоздав легендарное каталонское трио MSN и позволив им снова вместе поучаствовать в виртуальном матче при помощи их специальных карточек игроков.

Читай также: Месси: Я прожил почти всю свою жизнь в Каталонии и хочу туда вернуться

Для совместной игры Месси и Суарес находились в одной комнате во Флориде, а Неймар был на видеосвязи. Когда все из них отличились своими голами аргентинец и уругваец отпраздновали, обнявшись, а бразилец сказал: "Я бы тоже хотел быть там".

Напомним, ранее сообщалось, что Месси остался без главного тренера в Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!