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Месси и Кривцов остались без главного тренера в Интер Майами

Херардо Мартино официально покинул пост наставника команды МЛС.
Сегодня, 20:05
Херардо Мартино / Getty Images
Херардо Мартино / Getty Images

Интер Майами официально объявил о том, что главный тренер Херардо Мартино покинул занимаемую должность.

Как сообщает пресс-служба клуба МЛС, 62-летний аргентинский специалист ушел в отставку по личным причинам.

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"Для меня было честью работать в таком особенном клубе и возглавлять такую особенную команду. Я наслаждался своим пребыванием в Интер Майами и до конца жизни буду ценить воспоминания и отношения, которые здесь сложились.

Я ухожу с благодарностью за время, проведенное здесь, и хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто сделал это возможным", - заявил Мартино.

Напомним, что Херардо Мартино возглавлял Интер Майами, за который выступают Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов, с июня 2023 года. Под его руководством команда выиграла первый в своей истории трофей - Кубок лиг.

Нынешний сезон "цапли" завершили на первом месте Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС, но в первом раунде плей-офф вылетели от бывшего команды аргентинского тренера Атланты Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Интер Майами возглавит легенда Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС херардо мартино интер майами

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