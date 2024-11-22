Месси и Кривцов остались без главного тренера в Интер Майами
Интер Майами официально объявил о том, что главный тренер Херардо Мартино покинул занимаемую должность.
Как сообщает пресс-служба клуба МЛС, 62-летний аргентинский специалист ушел в отставку по личным причинам.
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"Для меня было честью работать в таком особенном клубе и возглавлять такую особенную команду. Я наслаждался своим пребыванием в Интер Майами и до конца жизни буду ценить воспоминания и отношения, которые здесь сложились.
Я ухожу с благодарностью за время, проведенное здесь, и хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто сделал это возможным", - заявил Мартино.
Напомним, что Херардо Мартино возглавлял Интер Майами, за который выступают Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов, с июня 2023 года. Под его руководством команда выиграла первый в своей истории трофей - Кубок лиг.
Нынешний сезон "цапли" завершили на первом месте Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС, но в первом раунде плей-офф вылетели от бывшего команды аргентинского тренера Атланты Юнайтед.
Ранее сообщалось, что Интер Майами возглавит легенда Барселоны.
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