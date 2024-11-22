Легенда Барселоны возглавит Интер Майами

Хавьер Маскерано уже согласовал контракт с клубом.

Тренер сборной Аргентины U-20 Хавьер Маскерано вскоре сменит место работы, утверждает Сесар Луис Мерло.

По информации журналиста, аргентинец уже согласовал контракт с Интер Майами.

Стороны подпишут долгосрочное соглашение, все детали уже улажены, осталось лишь оформить документы.

Напомним, что Хавьер Маскерано ранее выступал вместе с Лионелем Месси за Барселону и сборную Аргентины. Именно потому он согласился на эту работу.

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