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Легенда Барселоны возглавит Интер Майами

Хавьер Маскерано уже согласовал контракт с клубом.
Сегодня, 17:48
Хавьер Маскерано / Getty Images
Хавьер Маскерано / Getty Images

Тренер сборной Аргентины U-20 Хавьер Маскерано вскоре сменит место работы, утверждает Сесар Луис Мерло.

По информации журналиста, аргентинец уже согласовал контракт с Интер Майами.

Стороны подпишут долгосрочное соглашение, все детали уже улажены, осталось лишь оформить документы.

Напомним, что Хавьер Маскерано ранее выступал вместе с Лионелем Месси за Барселону и сборную Аргентины. Именно потому он согласился на эту работу.

Ранее также Родри рассказал, когда намерен вернуться на поле.

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