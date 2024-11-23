"Категорически нет": Гвардиола рассказал, готов ли подать в отставку

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями после матча с Тоттенхэмом .

По словам испанца, он и его тренерский штаб не будет подавать в отставку даже, если сложная ситуация продолжится.

"Сбежать? Ни в коем случае, мы должны выстоять больше, чем когда-либо. Что нас будет определять, так это то, что когда мы терпим неудачу, мы встаем и смотрим ей в глаза", - сказал Пеп.

Также он определился в целом о ходе матча и серии поражений, с которой он впервые столкнулся в тренерской карьере.

"Мы сейчас слабы, мы не смогли должным образом защищаться. Мы хорошо начали, пытались забить, а потом пропустили. Дальше ситуация сложнее.

Я был в такой ситуации как игрок, возможно, не как менеджер, первые три матча в Барселоне мы проиграли. Единственный шанс, который у нас есть - это пройти через это. Последние восемь лет мы достигали результатов, было бы ошибкой менять подход.

В жизни и спорте не бывает сказок, иногда приходится переживать такие ситуации. Вы должны принять это. Нельзя обвинять друг друга, надо держаться вместе, продолжать делать то, что мы делали".

"Мы не ожидаем, что соперники не будут создавать моменты и забивать голы. Мы ловим момент. Мы начали очень хорошо, у нас были моменты, и после первого же удара мы пропустили. Потом немного тяжелее вернуться назад.

Моменты были. В тот момент, когда они создавали моменты, мы не могли справиться с дуэлями, как обычно. Сейчас мы немного боремся.

Этого не может произойти. Когда вы играете с командами высшего уровня, мы можем пропускать моменты, но это часть процесса. В нашей ситуации это немного сложнее.

Я должен увидеть ситуацию. Игроки вернулись поздно из сборных. Было несколько причин, почему мы не можем быть последовательными. Сейчас баланс не в нужный момент. Но это случилось. Мы должны это сделать, поговорить и во вторник против Фейеноорда иметь шанс попробовать".

Напоследок Пеп поделился мыслями о том, что ожидает его команду в будущем.

"До игры я не знал, что будет сегодня. Поэтому я не знаю, что произойдет на «Энфилде». Все знают, что ситуация для нас новая. Мы больше боролись без мяча. Я не знаю, сколько моментов мы создали. Мы играли хорошо.

Я не знаю, что произойдет в этом сезоне, но я ни на секунду не перестану верить в этих игроков. В мире нет ни одной команды, которая могла бы добиться успеха восемь, девять, десять лет подряд.

Конечно, не все в порядке, но мы пытаемся это проанализировать, перейдем к следующей игре и посмотрим, что будет дальше", - резюмировал испанец.

В матче против Тоттенхэма Ман Сити и Гвардиола установили череду антирекордов.

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