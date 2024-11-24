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Симеоне установил рекорд Ла Лиги

"Эль Чоло" продолжает закреплять за собой звание легенды Атлетико.
Сегодня, 00:37

В рамках 14-го тура Ла Лиги Атлетико не без проблем одолел Депортиво Алавес.

Этот матч стал юбилейным для Диего Симеоне. Во главе «матрасников» он провел 700 матчей, что является тренерским рекордом по количеству поединков в одном клубе в Испании.

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Симеоне стал тренером мадридцев в конце 2011 года, хотя его первый матч состоялся уже в 2012. С тех пор команда с ним на тренерском мостике победила в 413 матчах, в 156 сыграла вничью и 131 раз проигрывала.

Также Диего завоевал со столичным топ-клубом 8 трофеев, среди которых 2 Лиги Европы, 2 чемпионата Испании, 2 Суперкубка УЕФА, 1 кубок Испании и 1 Суперкубок Испании. Также в его активе звание лучшего клубного тренера в сезоне-2015/16.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Симеоне

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