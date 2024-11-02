Атлетико наказал фанатов, которые едва не сорвали дерби с Реалом

Мадридский Атлетико наказал своих фанатов, которые стали причиной приостановки дерби с Реалом 29 сентября в восьмом туре испанской Ла Лиги.

В том поединке болельщики во втором тайме начали забрасывать голкипера "сливочных" Тибо Куртуа различными предметами, из-за чего арбитру пришлось увести команды с поля, а игра была прервана на 18 минут.

Читай также: Атлетико спасся от поражения Реалу в едва не сорванном болельщиками дерби

Как сообщает официальный сайт "матрасников", в ходе расследования, которое длилось около месяца в сотрудничестве с правоохранительными органами, были установлены личности девяти человек, причастных к беспорядкам. Все они получили пожизненный запрет на посещение стадиона.

Кроме того, мадридский клуб внес в свои внутренние правила запрет на использование на стадионе любых вещей или одежды, которые утрудняют идентификацию личности.

Также "матрасники" приняли решение не продавать билеты на ближайшие пять гостевых матчей для владельцев абонементов на фанатской трибуне.

Ранее сообщалось, что Атлетико получил наказание за поведение болельщиков во время дерби с Реалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!