Атлетико получил наказание за поведение болельщиков во время дерби с Реалом

"Матрасники" будут вынуждены заплатить цену из-за инцидента между фанатами и Тибо Куртуа.

Мадридское дерби Атлетико и Реала на Цивитас Метрополитано было остановлено на более чем 20 минут из-за поведения фанатов "кольчонерос" за воротами Тибо Куртуа во втором тайме.

Болельщики забрасывали бельгийца разными предметами, из-за чего арбитр был вынужден увести команды с поля.

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Как сообщает испанское издание COPE, Атлетико был наказан за этот инцидент.

По информации источника, часть южной трибуны Метрополитано (секторы 127-133) будут закрыты на три следующих матча Ла Лиги. Кроме того, клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Атлетико имеет право обжаловать наказание.

Напомним, что 2 октября Атлетико встретится с Бенфикой в рамках второго тура Лиги чемпионов. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей основной части главного еврокубка.

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