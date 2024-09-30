Атлетико осудил поведение своих болельщиков в мадридском дерби

В рамках восьмого тура Ла Лиги Атлетико и Реал разошлись миром в мадридском дерби.

Данный поединок, как часто бывает с принципиальными соперничествами, не обошелся без скандалов.

На 69-ой минуте болельщики "матрасников" начали вести себя неподобающим образом, бросаясь в сторону экс-игрока клуба, а ныне вратаря «сливочных» Тибо Куртуа различными предметами.

В связи с этим рефери игры Матео Бускетс Феррер был вынужден приостановить встречу и возобновить ее примерно через 15 минут.

Сегодня утром, 30 сентября, Атлетико выпустило официальное заявление относительно поведения своих ультрас, где осудило их действия.

"Мадридский Атлетико хочет выразить свое неприятие бросания предметов, которое произошло с южной трибуны нашего стадиона на 68 минуте матча против мадридского Реала.

Служба безопасности клуба сотрудничает с полицией для поиска причастных к этому лиц, одного из которых уже удалось идентифицировать.

К лицам, причастным к этому инциденту, будут применены внутренние ограничения, предусмотренные для очень серьезных случаев.

Такому поведению не место в футболе и оно портит имидж нашего стадиона, который в этот вечер создал впечатляющую атмосферу с более чем 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрировали образцовое поведение", - сказано в пресс-релизе на официальном сайте клуба.

Свой следующий поединок подопечные Диего Симеоне проведут в обновленной Лиге чемпионов, где будут противостоять Бенфике Анатолия Трубина.

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