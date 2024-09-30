Атлетико - Реал 1:1: обзор матча и результат игры 29.09.2024
В воскресенье, 29 сентября, Атлетико и Реал встречались в мадридском дерби в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.
Принципиальное противостояние увенчалось скандалом из-за поведения болельщиков и было прервано, а "матрасники" и "сливочные" не определили победителя, завершив поединок вничью 1:1.
Первый тайм матча завершился без забитых мячей. Реал создал больше, но безрезультатно, а Атлетико отметился опасным ударом Хулиана Альвареса в начале встречи.
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Счет в поединке подопечным Карло Анчелотти все же удалось открыть на 64-й минуте. Лука Модрич разыграл штрафной с Винисиусом Жуниором, тот с левого фланга подал на дальний угол вратарской, откуда Эдер Милитао вогнал мяч в ближний угол.
После пропущенного гола не выдержали болельщики "матрасников", которые начали забрасывать голкипера Тибо Куртуа различными предметами, из-за чего главный арбитр приостановил игру, а после и вовсе увел команды с поля на 69-й минуте.
После возобновления матча рецидивов не случилось, и команды смогли доиграть остаток основного, а также компенсированное время поединка.
Хозяева после возвращения на поле стремились отыграться и их попытки увенчались успехом в добавленное время, когда Анхель Корреа обыграл Куртуа и отправил мяч в сетку. Гол был засчитан после консультации с VAR.
В самом конце матча "матрасники" еще остались в меньшинстве после удаления Маркоса Льоренте.
После этого матча Реал с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и опережает Атлетико, который идет третьим, на два балла.
Статистика матча Атлетико - Реал восьмого тура чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:1
Голы: Корреа, 90+5 - Милитао, 64
Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.77
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 5 - 5
Фолы: 11 - 11
Атлетико: Облак - Молина (Коке, 46), Хименес, Ле Норман, Мандава (Галан, 75) - Льоренте, Де Пауль, Галлахер (Корреа, 70) - Гризманн - Серлот (Лино, 56), Альварес (Рикельме, 75).
Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди - Чуамени, Модрич (Васкес, 86) - Вальверде, Беллингем, Винисиус (Эндрик, 88) - Родриго (Гарсия, 90).
Предупреждения: Ле Норман, Галлахер, Альварес - Модрич.
Удаление: Льоренте, 90+9.
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