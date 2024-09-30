Атлетико - Реал 1:1: обзор матча и результат игры 29.09.2024

"Матрасникам" удалось отыграться в компенсированное к и так затянутому поединку время.

В воскресенье, 29 сентября, Атлетико и Реал встречались в мадридском дерби в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

Принципиальное противостояние увенчалось скандалом из-за поведения болельщиков и было прервано, а "матрасники" и "сливочные" не определили победителя, завершив поединок вничью 1:1.

Источник: Getty Images

Первый тайм матча завершился без забитых мячей. Реал создал больше, но безрезультатно, а Атлетико отметился опасным ударом Хулиана Альвареса в начале встречи.

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Счет в поединке подопечным Карло Анчелотти все же удалось открыть на 64-й минуте. Лука Модрич разыграл штрафной с Винисиусом Жуниором, тот с левого фланга подал на дальний угол вратарской, откуда Эдер Милитао вогнал мяч в ближний угол.

Источник: Getty Images

После пропущенного гола не выдержали болельщики "матрасников", которые начали забрасывать голкипера Тибо Куртуа различными предметами, из-за чего главный арбитр приостановил игру, а после и вовсе увел команды с поля на 69-й минуте.

После возобновления матча рецидивов не случилось, и команды смогли доиграть остаток основного, а также компенсированное время поединка.

Хозяева после возвращения на поле стремились отыграться и их попытки увенчались успехом в добавленное время, когда Анхель Корреа обыграл Куртуа и отправил мяч в сетку. Гол был засчитан после консультации с VAR.

Источник: Getty Images

В самом конце матча "матрасники" еще остались в меньшинстве после удаления Маркоса Льоренте.

После этого матча Реал с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и опережает Атлетико, который идет третьим, на два балла.

Статистика матча Атлетико - Реал восьмого тура чемпионата Испании

Атлетико - Реал 1:1

Голы: Корреа, 90+5 - Милитао, 64

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.77

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 5 - 5

Фолы: 11 - 11

Атлетико: Облак - Молина (Коке, 46), Хименес, Ле Норман, Мандава (Галан, 75) - Льоренте, Де Пауль, Галлахер (Корреа, 70) - Гризманн - Серлот (Лино, 56), Альварес (Рикельме, 75).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди - Чуамени, Модрич (Васкес, 86) - Вальверде, Беллингем, Винисиус (Эндрик, 88) - Родриго (Гарсия, 90).

Предупреждения: Ле Норман, Галлахер, Альварес - Модрич.

Удаление: Льоренте, 90+9.

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