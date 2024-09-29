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Реал запретил своей звезде посещать мадридское дерби

Клуб намерен исключить любые провокации касательно Килиана Мбаппе.
Сегодня, 16:48
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе пропустит мадридское дерби, утверждает lequipe.

Напомним, что француз получил повреждение и не сможет принять учасетив матче, однако Килиан планировал наблюдать за игрой с трибун.

И неожиданно, Реал запретил Мбаппе даже присутствовать на трибуне Метрополитано.

Как утверждают источники в клубе, сделано это для того, чтобы исключить возможные провокации со стороны фанатов "матрацников".

Ранее Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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