Реал запретил своей звезде посещать мадридское дерби
Клуб намерен исключить любые провокации касательно Килиана Мбаппе.
Форвард Реала Килиан Мбаппе пропустит мадридское дерби, утверждает lequipe.
Напомним, что француз получил повреждение и не сможет принять учасетив матче, однако Килиан планировал наблюдать за игрой с трибун.
И неожиданно, Реал запретил Мбаппе даже присутствовать на трибуне Метрополитано.
Как утверждают источники в клубе, сделано это для того, чтобы исключить возможные провокации со стороны фанатов "матрацников".
Ранее Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от матча.
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