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Анчелотти - о предстоящем дерби: Это будет очень напряженный и зрелищный матч

Наставник Реала ожидает трудный вечер.
Сегодня, 13:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о предстоящем мадридском дерби.

Наставник "сливочных" признал, что матч против Атлетико будет очень тяжелым. Он всегда таким был, но сейчас команда Симеоне получила серьезные усиления.

"Они всегда большие соперники, и это никогда не изменится. Это будет зрелищный матч, напряженный, потому что обе команды очень качественные. Это будет зрелище, особая игра.

Я думаю, что Атлетико значительно улучшился, подписав хороших игроков летом, и по моему мнению, они будут бороться за чемпионство до конца с нами и Барселоной.

Каждая игра имеет свою историю. Предсказать, что будет завтра, тяжело. У нас есть план, и мы увидим, получится ли он у нас. Ванда Метрополитано - очень тяжелый стадион, мы должны показать лучшую игру, чтобы победить", - цитирует итальянца Marca.

Ранее также тренер Аталанты высказался о матче с Шахтером.

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