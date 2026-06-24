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Футбол

Анчелотти назвал, кто сыграет с Шотландией вместо травмированного Рафиньи

Допустил выход Райана.
Сегодня, 12:43       Автор: Валентина Чорноштан
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Накануне вингер сборной Бразилии Рафинья оказался в лазарете из‑за мышечной травмы.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на случившееся и назвал главного кандидата на замену травмированному игроку Барселоны.

Им станет Райан. Итальянский наставник заявил, что игрок хорошо проявил себя после выхода на замену в игре с Гаити и способен эффективно действовать на позиции вингера, передает Globo.

Анчелотти также отметил, что перед игрой с Шотландией он не собирается учитывать риск дисквалификации игроков с жёлтыми карточками, включая Дугласа и Каземиро, поскольку главной задачей остаётся победа и качественная игра.

Тем временем стало известно, почему Атлетико подаёт в суд на Барселону.

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