Стало известно, почему Атлетико подаёт в суд на Барселону

Всё из-за незаконных переговоров по поводу Хулиана Альвареса?

Мадридский Атлетико продолжает выяснять отношения с Барселоной, и теперь они уже обратились к ФИФА.

Причина иска в сторону каталонцев - в неправомерных переговорах с форвардом Хулианом Альваресом, передаёт инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, генеральный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что клуб считает действия Барселоны нарушением трансферного регламента.

Добавим, что, по версии "матраснико", Барселона вступила в переговоры с игроком без необходимого согласования, что запрещено правилами ФИФА.

Ранее Атлетико фактически заблокировал переход аргентинца в испанский гранд, предложив ему только один вариант для трансфера.

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