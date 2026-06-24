iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, почему Атлетико подаёт в суд на Барселону

Всё из-за незаконных переговоров по поводу Хулиана Альвареса?
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Атлетико Мадрид лого / Getty Images
Атлетико Мадрид лого / Getty Images

Мадридский Атлетико продолжает выяснять отношения с Барселоной, и теперь они уже обратились к ФИФА.

Причина иска в сторону каталонцев - в неправомерных переговорах с форвардом Хулианом Альваресом, передаёт инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, генеральный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что клуб считает действия Барселоны нарушением трансферного регламента.

Добавим, что, по версии "матраснико", Барселона вступила в переговоры с игроком без необходимого согласования, что запрещено правилами ФИФА.

Ранее Атлетико фактически заблокировал переход аргентинца в испанский гранд, предложив ему только один вариант для трансфера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид

Статьи по теме

Атлетико заблокировал переход своей звезды Атлетико заблокировал переход своей звезды
Стали известны детали трансферной сделки Гримальдо Стали известны детали трансферной сделки Гримальдо
Два гранда претендуют на защитника Тоттенхэма Два гранда претендуют на защитника Тоттенхэма
Игрок Барселоны может стать новой звездой Саудовской лиги Игрок Барселоны может стать новой звездой Саудовской лиги

Видео

Роналду установил рекорд чемпионатов мира
Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Канады, Бразилии и Мексики
просмотров
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Формула 112:17
Ауди первой воспользовалась программой ADUO
ММА11:46
Уайт объявил о новой эре рейтингов в UFC
Европа11:24
Стало известно, почему Атлетико подаёт в суд на Барселону
Европа10:56
Панатинаикос объявил о подписании вратаря Барселоны
НХЛ10:36
Эдмонтон нашёл замену Кноблауху
НБА10:19
Чемпионы НБА вышли из первого раунда драфта
Бокс09:51
Шакур Стивенсон назвал причину, почему не хочет быть похожим на Кроуфорда
Европа09:24
Челси обошёл Интер и забирает лучшего защитника Серии А
ЧМ-202609:00
Англия установила рекорд по нулевым ничьим на ЧМ
ЧМ-202608:30
ЧМ-2026: Анонс дня — Босния и Герцеговина vs Катар, Швейцария vs Канада, Чехия vs Мексика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK