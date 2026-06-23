Атлетико заблокировал переход своей звезды

Только в АПЛ и точка.

Руководство Атлетико отказало Хулиану Альваресу в его желании перейти в Барселону.

По данным COPE, мадридцы принципиально исключили вариант с переходом аргентинца к каталонцам из "соображений чести".

Однако удерживать игрока они также не собираются, если кандидаты, которые пришлют официальный запрос по Альваресу, удовлетворят суммой трансфера, то клуб даст "зелёный свет" на переход.

Добавим, что на текущий момент основным вариантом для возможного продолжения карьеры форварда считается клуб из АПЛ.

К слову, Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по поводу игрока сборной Аргентины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!