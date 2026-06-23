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Футбол

Атлетико заблокировал переход своей звезды

Только в АПЛ и точка.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Руководство Атлетико отказало Хулиану Альваресу в его желании перейти в Барселону.

По данным COPE, мадридцы принципиально исключили вариант с переходом аргентинца к каталонцам из "соображений чести".

Однако удерживать игрока они также не собираются, если кандидаты, которые пришлют официальный запрос по Альваресу, удовлетворят суммой трансфера, то клуб даст "зелёный свет" на переход.

Добавим, что на текущий момент основным вариантом для возможного продолжения карьеры форварда считается клуб из АПЛ.

К слову, Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по поводу игрока сборной Аргентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Хулиан Альварес

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