iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Талантливые воспитанники Барселоны выставлены на продажу

Касадо и Бардагжи могут покинуть клуб.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Касадо и Руни Бардагжи / Getty Images
Марк Касадо и Руни Бардагжи / Getty Images

Полузащитник Барселоны Марк Касадо в ближайшее время может сменить клуб.

Отмечается, что каталонцы рассматривают предложения по 21‑летнему хавбеку. К тому же они не планируют включать его в состав на следующие предсезонные матчи.

Также одним из игроков, близких к уходу, является вингер Руни Бардагжи.

Однако если Касадо хотят полноценно продать, то 20‑летний швед может отправиться в аренду или быть продан, но с обязательным правом обратного выкупа.

Ранее Ливерпуль нацелился на покупку капитана Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк Касадо

Статьи по теме

Двукратный победитель Лиги чемпионов переходит в клуб МЛС Двукратный победитель Лиги чемпионов переходит в клуб МЛС
Ливерпуль нацелился на покупку капитана Барселоны Ливерпуль нацелился на покупку капитана Барселоны
Лучший игрок ЧМ-2026 согласовал контракт с Барселоной Лучший игрок ЧМ-2026 согласовал контракт с Барселоной
Игрок сборной Испании кардинально сменил имидж, выполнив обещание после победы на ЧМ-2026 Игрок сборной Испании кардинально сменил имидж, выполнив обещание после победы на ЧМ-2026

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ Буковина,Оболонь
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы
Европа18:25
Ноттингем выкупит звезду португальской лиги
Европа17:40
Боруссия готова выложить солидные деньги за талантливого форварда форварда
Украина17:10
Харьков пробился в квалификацию Кубка Европы
Европа16:25
Родри заявил о своем желании перейти в Барселону
Европа14:49
Экс-агент Неймара признался в манипуляциях на трансферном рынке
Европа14:22
Талантливые воспитанники Барселоны выставлены на продажу
Другие13:45
World Skate полностью восстановила в правах Федерацию скейтбординга россии
Европа13:25
Наполи хочет заменить Лукаку на звезду Арсенала
Бокс12:48
Усик рассказал о двух сценариях завершения карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK