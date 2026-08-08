Талантливые воспитанники Барселоны выставлены на продажу

Касадо и Бардагжи могут покинуть клуб.

Полузащитник Барселоны Марк Касадо в ближайшее время может сменить клуб.

Отмечается, что каталонцы рассматривают предложения по 21‑летнему хавбеку. К тому же они не планируют включать его в состав на следующие предсезонные матчи.

Также одним из игроков, близких к уходу, является вингер Руни Бардагжи.

🚨🔵🔴 Marc Casadó, set to leave Barcelona in the upcoming days with offers being assessed.



He’s not travelling for next pre-season games. pic.twitter.com/UxfqSaQ9Al — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Однако если Касадо хотят полноценно продать, то 20‑летний швед может отправиться в аренду или быть продан, но с обязательным правом обратного выкупа.

Ранее Ливерпуль нацелился на покупку капитана Барселоны.

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