Тренер Аталанты – о матче с Шахтером в Лиге чемпионов: Это молодая команда, но нам будет нелегко

Уже в эту среду, второго октября, донецкий Шахтер сыграет матч второго тура основного этапа против итальянской Аталанты.

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Главный тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против "горняков":

"Мы будем играть на нейтральном поле в Германии, это будет нелегкая игра. По сравнению с тем, что было три года назад [правда, последний раз Аталанта играла против Шахтера в 2019 году], они потеряли несколько важных талантов, это молодая команда, но нам будет нелегко", – цитирует Гасперин TUTTOmercatoWEB.

Напомним, матч Шахтер – Аталанта состоится в среду, 2 октября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

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