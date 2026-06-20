Анчелотти обнадежил фанатов Бразилии возвращением Неймара
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции после матча с Гаити сообщил, что Неймар выйдет на поле.
Наставник заявил, что восстановление вингера постепенно выходит на финальную стадию, и что уже в это воскресенье, 21 июня, звёздный бразилец вернётся к тренировкам в общей группе.
Также ожидается, что Неймар может быть включён в заявку на матч против Шотландии, который пройдёт в четверг, 25 июня, если у игрока не возникнет рецидива травмы.
🚨💣 OFFICIAL: Neymar Jr will be called up for Brazil next game against Scotland. 🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
“Neymar will train individually tomorrow, then Sunday back training with the team and then called up against Scotland”, announces Carlo Ancelotti after Brazil win against Haiti. pic.twitter.com/F4cvWUDmrV
Напомним, что нападающий Сантоса пропустил матчи против Марокко (1:1) и Гаити (3:0) из-за травмы икроножной мышцы.
Тем временем Атлетико подпишет защитника сборной Испании.
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