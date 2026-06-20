iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Анчелотти обнадежил фанатов Бразилии возвращением Неймара

Заявил что вингер вернётся к тренировкам с командой в воскресенье.
Сегодня, 09:20       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции после матча с Гаити сообщил, что Неймар выйдет на поле.

Наставник заявил, что восстановление вингера постепенно выходит на финальную стадию, и что уже в это воскресенье, 21 июня, звёздный бразилец вернётся к тренировкам в общей группе.

Также ожидается, что Неймар может быть включён в заявку на матч против Шотландии, который пройдёт в четверг, 25 июня, если у игрока не возникнет рецидива травмы.

Напомним, что нападающий Сантоса пропустил матчи против Марокко (1:1) и Гаити (3:0) из-за травмы икроножной мышцы.

Тем временем Атлетико подпишет защитника сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу

Статьи по теме

Бразилия разгромила Гаити, Марокко обыграло Шотландию Бразилия разгромила Гаити, Марокко обыграло Шотландию
Неймар вернулся к тренировкам со сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам со сборной Бразилии
Лучший бомбардир в истории Бразилии может пропустить матч с Гаити Лучший бомбардир в истории Бразилии может пропустить матч с Гаити
Сенсация от Марокко в матче с Бразилией и победа Шотландии с Гаити Сенсация от Марокко в матче с Бразилией и победа Шотландии с Гаити

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
просмотров

Последние новости

НБА11:48
Портленд серьёзно заинтересовался звездой Бостона
Европа11:16
Рома работает над трансфером экс-защитника Шахтера
Формула 110:49
Феррари планирует очередное обновление в Австрии
Европа10:27
ПСЖ и Ливерпуль охотятся на вингера Лейпцига
ЧМ-202610:02
Турция установила исторический антирекорд
Бокс09:40
WBC обязал Усика драться с Кабайелом
ЧМ-202609:20
Анчелотти обнадежил фанатов Бразилии возвращением Неймара
НБА08:53
Мэверикс хотят получить больше активов
ЧМ-202608:39
ЧМ-2026: Парагвай обыграл Турцию, Бразилия и Марокко выиграли Гаити и Шотландию
ЧМ-202608:30
Турция сенсационно проиграла Парагваю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK