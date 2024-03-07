S1mple проиграл первый матч в карьере в Counter Strike 2 и вылетел из турнира

Украинский снайпер Александр S1mple Костылев на правах аренды перебрался из NaVi в Falcons и сыграл на турнире BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Саудовская команда встретилась со шведами из Metizport. Первую карту выиграли именно более "звездные" игроки, но в дальнейшем проиграли Overpass и Vertigo (S1mple лишь второй раз играл официальный матч на этой карте за всю карьеру).

Читай также: BLAST Premier Spring Showdown: Falcons дебютируют с S1mple, матч Heroic

Костылев за три карты совершил 38 убийств и 49 раз умер. На его счету 0,94 рейтинга 2.0. Интересно, что на проигранном Overpass он стал единственным из команды, кто не "ушел в минус" в разнице убийств к смертям.

Таким образом Falcons вместе с украинцем покинули турнир.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!