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S1mple проиграл первый матч в карьере в Counter Strike 2 и вылетел из турнира

Для легенды киберспорта BLAST Premier Spring Showdown 2024 завершился.
Сегодня, 00:32
Александр
Александр "S1mple" Костылев" / HLTV

Украинский снайпер Александр S1mple Костылев на правах аренды перебрался из NaVi в Falcons и сыграл на турнире BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Саудовская команда встретилась со шведами из Metizport. Первую карту выиграли именно более "звездные" игроки, но в дальнейшем проиграли Overpass и Vertigo (S1mple лишь второй раз играл официальный матч на этой карте за всю карьеру).

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Костылев за три карты совершил 38 убийств и 49 раз умер. На его счету 0,94 рейтинга 2.0. Интересно, что на проигранном Overpass он стал единственным из команды, кто не "ушел в минус" в разнице убийств к смертям.

Таким образом Falcons вместе с украинцем покинули турнир.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Aлександр s1mple Костылев CS2

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