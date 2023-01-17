BLAST Premier Spring Groups: расписание и результаты матчей турнира по CS:GO

Команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 177 тысяч долларов.

В четверг, 19 января, стартует турнир BLAST Premier: Spring Groups 2022 по Counter Strike:Global Offensive.

Ну турнире будут играть 12 коллективов со всего мира, которые разыграют призовой фонд в размере 177 тысяч долларов, очки BLAST Premier, а также слоты на Spring Finals 2022 и Spring Showdown.

Формат турнира

Первый BLAST Premier в 2023 году состоится в Копенгагене в офлайн, каждый матч пройдет в формате best-of-3. Сами соревнования будут проходить в два этапа.

Групповая стадия

Три группы по четыре команды;

Победители первого тура идут в финал верхней сетки;

Проигравшие в первом туре идут в полуфинал нижней;

Победители финала верхней сетки идут в гранд-финал;

Проигравший в финале верхней играет с победителем полуфинала нижней;

В гранд-финале группы определяется победитель квартета, который получает путевку на BLAST Premier: Spring Final;

Play-In стадия

В первом раунде между собой сыграют третьи и четвертые команды каждой группы;

Победитель первого раунда сыграет с одной из вторых команд каждой группы;

Победитель второго раунда квалифицируется на Spring Final.

Призовой фонд

1-3 места получают по $27 500;

4-6 места получают по $17 500;

7-9 места получают по $8 500;

10-12 места получают по $5 666;

BLAST Premier Spring Groups турнирная сетка и результаты матчей

Групповой этап

Группа А: Heroic, EG, Vitality, Astralis

Четверг, 19 января

16:00, Heroic - EG

19:30, Vitality - Astralis

Суббота, 21 января

16:00, Финал верхней сетки группы А

19:30, Матч нижней сетки группы А

Вторник, 24 января

16:00, Финал нижней сетки группы А

Среда, 25 января

19:30, Гранд-финал группы А

Группа В: FaZe, Complexity, Liquid, OG

Пятница, 20 января

13:00, FaZe - Complexity

16:00, Liquid, OG

Воскресенье, 22 января

16:00, Финал верхней сетки группы B

19:30, Матч нижней сетки группы B

Вторник, 24 января

19:30, Финал нижней сетки группы B

Четверг, 25 января

16:00, Гранд-финал группы B

Группа С: G2, BIG, Natus Vincere, NiP

Пятница, 20 января

19:30, G2 - BIG

Суббота, 21 января

13:00, NaVi - NiP

Понедельник, 23 января

16:00, Финал верхней сетки группы C

19:30, Матч нижней сетки группы C

Среда, 25 января

16:00, Финал нижней сетки группы C

Четверг, 26 января

19:30, Гранд-финал группы C

Плей-офф

Пятница, 27 января

16:00, Первый раунд плей-офф, матч №1

19:30, Первый раунд плей-офф, матч №2

Суббота, 28 января

16:00, Первый раунд плей-офф, матч №3

19:30, Финал плей-офф, матч №1

Воскресенье, 29 января

16:00, Финал плей-офф, матч №2

19:30, Финал плей-офф, матч №3