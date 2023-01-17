BLAST Premier Spring Groups: расписание и результаты матчей турнира по CS:GO
В четверг, 19 января, стартует турнир BLAST Premier: Spring Groups 2022 по Counter Strike:Global Offensive.
Ну турнире будут играть 12 коллективов со всего мира, которые разыграют призовой фонд в размере 177 тысяч долларов, очки BLAST Premier, а также слоты на Spring Finals 2022 и Spring Showdown.
Формат турнира
Первый BLAST Premier в 2023 году состоится в Копенгагене в офлайн, каждый матч пройдет в формате best-of-3. Сами соревнования будут проходить в два этапа.
Групповая стадия
- Три группы по четыре команды;
- Победители первого тура идут в финал верхней сетки;
- Проигравшие в первом туре идут в полуфинал нижней;
- Победители финала верхней сетки идут в гранд-финал;
- Проигравший в финале верхней играет с победителем полуфинала нижней;
- В гранд-финале группы определяется победитель квартета, который получает путевку на BLAST Premier: Spring Final;
Play-In стадия
- В первом раунде между собой сыграют третьи и четвертые команды каждой группы;
- Победитель первого раунда сыграет с одной из вторых команд каждой группы;
- Победитель второго раунда квалифицируется на Spring Final.
Призовой фонд
- 1-3 места получают по $27 500;
- 4-6 места получают по $17 500;
- 7-9 места получают по $8 500;
- 10-12 места получают по $5 666;
BLAST Premier Spring Groups турнирная сетка и результаты матчей
Групповой этап
Группа А: Heroic, EG, Vitality, Astralis
Четверг, 19 января
16:00, Heroic - EG
19:30, Vitality - Astralis
Суббота, 21 января
16:00, Финал верхней сетки группы А
19:30, Матч нижней сетки группы А
Вторник, 24 января
16:00, Финал нижней сетки группы А
Среда, 25 января
19:30, Гранд-финал группы А
Группа В: FaZe, Complexity, Liquid, OG
Пятница, 20 января
13:00, FaZe - Complexity
16:00, Liquid, OG
Воскресенье, 22 января
16:00, Финал верхней сетки группы B
19:30, Матч нижней сетки группы B
Вторник, 24 января
19:30, Финал нижней сетки группы B
Четверг, 25 января
16:00, Гранд-финал группы B
Группа С: G2, BIG, Natus Vincere, NiP
Пятница, 20 января
19:30, G2 - BIG
Суббота, 21 января
13:00, NaVi - NiP
Понедельник, 23 января
16:00, Финал верхней сетки группы C
19:30, Матч нижней сетки группы C
Среда, 25 января
16:00, Финал нижней сетки группы C
Четверг, 26 января
19:30, Гранд-финал группы C
Плей-офф
Пятница, 27 января
16:00, Первый раунд плей-офф, матч №1
19:30, Первый раунд плей-офф, матч №2
Суббота, 28 января
16:00, Первый раунд плей-офф, матч №3
19:30, Финал плей-офф, матч №1
Воскресенье, 29 января
16:00, Финал плей-офф, матч №2
19:30, Финал плей-офф, матч №3