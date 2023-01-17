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BLAST Premier Spring Groups: расписание и результаты матчей турнира по CS:GO

Команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 177 тысяч долларов.
Вчера, 23:10
BLAST Premier Spring
BLAST Premier Spring

В четверг, 19 января, стартует турнир BLAST Premier: Spring Groups 2022 по Counter Strike:Global Offensive. 

Ну турнире будут играть 12 коллективов со всего мира, которые разыграют призовой фонд в размере 177 тысяч долларов, очки BLAST Premier, а также слоты на Spring Finals 2022 и Spring Showdown.

Формат турнира

Первый BLAST Premier в 2023 году состоится в Копенгагене в офлайн, каждый матч пройдет в формате best-of-3. Сами соревнования будут проходить в два этапа.

Групповая стадия

  • Три группы по четыре команды;
  • Победители первого тура идут в финал верхней сетки;
  • Проигравшие в первом туре идут в полуфинал нижней;
  • Победители финала верхней сетки идут в гранд-финал;
  • Проигравший в финале верхней играет с победителем полуфинала нижней;
  • В гранд-финале группы определяется победитель квартета, который получает путевку на BLAST Premier: Spring Final;

Play-In стадия

  • В первом раунде между собой сыграют третьи и четвертые команды каждой группы;
  • Победитель первого раунда сыграет с одной из вторых команд каждой группы;
  • Победитель второго раунда квалифицируется на Spring Final.

Призовой фонд

  • 1-3 места получают по $27 500;
  • 4-6 места получают по $17 500;
  • 7-9 места получают по $8 500;
  • 10-12 места получают по $5 666;

 BLAST Premier Spring Groups турнирная сетка и результаты матчей

Групповой этап

Группа А: Heroic, EG, Vitality, Astralis

Четверг, 19 января
16:00, Heroic - EG
19:30, Vitality - Astralis

Суббота, 21 января
16:00, Финал верхней сетки группы А
19:30, Матч нижней сетки группы А

Вторник, 24 января
16:00, Финал нижней сетки группы А

Среда, 25 января
19:30, Гранд-финал группы А

Группа В: FaZe, Complexity, Liquid, OG

Пятница, 20 января
13:00, FaZe - Complexity
16:00, Liquid, OG

Воскресенье, 22 января
16:00, Финал верхней сетки группы B
19:30, Матч нижней сетки группы B

Вторник, 24 января
19:30, Финал нижней сетки группы B

Четверг, 25 января
16:00, Гранд-финал группы B

Группа С: G2, BIG, Natus Vincere, NiP

Пятница, 20 января
19:30, G2 - BIG

Суббота, 21 января
13:00, NaVi - NiP

Понедельник, 23 января
16:00, Финал верхней сетки группы C
19:30, Матч нижней сетки группы C

Среда, 25 января
16:00, Финал нижней сетки группы C

Четверг, 26 января
19:30, Гранд-финал группы C

Плей-офф

Пятница, 27 января
16:00, Первый раунд плей-офф, матч №1
19:30, Первый раунд плей-офф, матч №2

Суббота, 28 января
16:00, Первый раунд плей-офф, матч №3
19:30, Финал плей-офф, матч №1

Воскресенье, 29 января
16:00, Финал плей-офф, матч №2
19:30, Финал плей-офф, матч №3

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