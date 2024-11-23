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"Пояса снова будут моими": Фьюри сделал громкое обещание перед реваншем с Усиком

Британский боксер решил пригрозить украинскому чемпиону.
Вчера, 23:38
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу реванша с обладателем поясов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

За четыре недели до повторного боя британский боксер у себя в Instagram опубликовал грозное обращение, пообещав вернуть себе титулы.

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"Четыре недели до самого большого боя года, самого большого боя в боксе. Между мной и Усиком.

Я иду. Уже не могу дождаться 21 декабря. Пояса снова будут моими", - заявил Фьюри.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик признался, почему не пытался нокаутировать Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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