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Усик признался, почему не пытался нокаутировать Фьюри

Украинец показывает джентльменское поведение.
Сегодня, 14:05
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил бой с Тайсоном Фьюри.

Украинец заявил, что не хотел нокаутировать британца, ведь переживал за здоровье своего оппонента.

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"Я не хотел наносить ему урон. Я просто боксировал. Мне не нужно этого делать. Я же знаю, что такое бокс. Я знаю, что он поедет домой к детям, к жене. Это плохо, когда ты наносишь урон своему оппоненту.

Считаю ли я, что рефери мог остановить бой? Я об этом не думаю. Добил ли бы я Фьюри, если бы у меня было еще 20 секунд в девятом раунде? Это все просто мысли - если бы", - сказал Усик.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Напомним, Фьюри показал форму за месяц до реванша с Усиком.

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