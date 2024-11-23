Фьюри показал форму за месяц до реванша с Усиком
Британец продемонстрировал свою ярость.
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри проведет поединок с объединенным чемпионом его весовой категории украинцем Александром Усиком.
"Цыганский король" продемонстрировал свою физическую форму за месяц до реванша.
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Тайсон опубликовал фото в Instagram.
"Вот такая пятница", - написал Фьюри.
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.
Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.
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