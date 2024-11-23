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Фьюри показал форму за месяц до реванша с Усиком

Британец продемонстрировал свою ярость.
Сегодня, 08:33
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри проведет поединок с объединенным чемпионом его весовой категории украинцем Александром Усиком.

"Цыганский король" продемонстрировал свою физическую форму за месяц до реванша.

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Тайсон опубликовал фото в Instagram.

"Вот такая пятница", - написал Фьюри.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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