Аллен назвал лучшего супертяжа в мира - это не Усик и не Фьюри

Боксер Дэвид Аллен, который спарринговал с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, назвал лучшего супертяжа в мире.

По словам спортсмена, Мартин Баколе является лучшим боксером королевского дивизиона.

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"Баколе – лучший супертяж в мире. Он, наверное, побьет всех. Я говорю это уже давно. Он очень большой, но он такой быстрый. Он сделал великого Андерсона похожим на ребенка, нокаутировав его.

Баколе побил бы Усика. Я не сомневаюсь в этом, он слишком большой. Усик ему не ровня. Единственные люди, которые могут создать ему проблемы – это Чжан, потому что он такой же большой, как и он, Фьюри и Джошуа", - сказал Аллен для Boxing Social.

Ранее Фьюри показал форму за месяц до реванша с Усиком.

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