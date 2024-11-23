"Я бы вторгся в россию": Беллью рассказал, как Фьюри должен провести бой с Усиком

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мыслями о реванше между Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По словам британца, его соотечественник должен воспользоваться преимуществом в габаритах.

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"Если бы я был таким габаритным парнем, как Тайсон Фьюри, я бы вторгся в россию, не говоря уже о том, чтобы набросится на Усика. Так что конечно, у Тайсона есть шанс. Но думаю ли я, что он это сделает? Нет.

Фьюри - действительно хороший боец. Он уникальный. Посмотрите, как парень двигается со своим весом", - сказал Тони для talkSPORT.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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