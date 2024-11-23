"Как он собирается причинить мне боль?": Фьюри раскритиковал Усика

Британец уже забыл, как украинец отправлял его в нокдаун.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался по поводу Александра Усика.

По словам именитого спортсмена, украинец не сможет его нокаутировать.

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"Я знаю, что у этого парня нет силы. Даже если поставить соперника перед ним и назначить десять штрафных ударов, он даже не свалит его с ног. Так как он собирается причинить мне боль?

В первом бою мы обменялись лучшими ударами. Теперь он почувствует мой гнев", - приводит слова Тайсона Boxing News 24.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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