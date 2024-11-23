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"Я боялся Усика": Фьюри удивил признанием про украинца

Британец вспомнил "веселую" битву взглядов.
Сегодня, 12:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) вспомнил первый бой с чемпионом WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Британец рассказал, почему он во время битвы взглядов не смотрел в глаза украинца.

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"Я не проявил уважения? Я боялся Усика, поэтому я не смотрел на него".

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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