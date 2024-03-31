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JL – лучший игрок PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Рифлер NaVi получил награду MVP.
Вчера, 23:59
JL – лучший игрок PGL CS2 Major Copenhagen 2024
JL – лучший игрок PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Украинский киберспортивный клуб NaVi победил FaZe и выиграл первый в истории Counter Strike 2 турнир уровня Major.

По итогам мажора лучшим был признан литовский игрок NaVi Юстинус JL Лекавичюс.

На счету рифлера отличное выступление в финале с показателем "рейтинга 2.0" равным 1.23. Всего на турнире его рейтинг составляет 1.22 за 18 сыгранных карт.

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